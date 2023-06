Colloque international sur la migration : le regard du Cerdip sur la question

L’Institut français du Gabon (IFG) a abrité du 7 au 8 juin dernier, le colloque international sur « la mise en migration du monde, mobilité et migration à l’ère de la globalisation ». Une rencontre organisée par le Centre d’études et de recherches en droit et institutions politiques (Cerdip) de la Faculté de Droit et Sciences économiques de l’Université Omar Bongo (UOB) et de l’Ambassade de France au Gabon. L’objectif général du colloque est d’engager un regard nouveau sur les migrations contemporaines.

L’idée est de les considérer dans une perspective de compétition mondiale pour le contrôle des flux humains engendrée et alimentée parle jeu dela globalisation Selon Alexis Lamek, l’ambassadeur de France au Gabon, « à partir de ce colloque, scientifique et pluridisciplinaire qui porte sur plusieurs défis, il sera question d'apprécier d’autres regards et d’autres avis sur la problématique de la migration.

Il s’agira pendant pour les participants, d’aborder cette thématique avec l’ensemble des sujets inscrits à l’agenda des relations internationales, de l’état du monde d’aujourd’hui, entre autres à travers : la question climatique, environnement, le travail, la politique et l’économie, les nouvelles technologies. »

Cette rencontre de Libreville, se veut être une plateforme de discussion sur les enjeux scientifiques, politiques et mémoriels autour de la migration. Elle permettra de traiter des thématiques de : mondialisation et migrations, perspectives historiques ; réseaux socio-numériques et filières internationales de migration clandestine ; enjeux géopolitiques et (géo) économiques des migrations internationales à l’ère de la mobilité globale ; migrations et nouvelles formes de criminalité et d’insécurité.

À terme, ces échanges devront favoriser le renouvellement de la compréhension migratoire et ouvrir de nouvelles voies de recherches sur le concept de la mise en migration du monde, avec une orientation appuyée sur l’Afrique centrale, selon une perspective pluridisciplinaire et comparative.

«Il s’agira notamment de proposer de bâtir une plateforme de production régulière de données et d’analyses autour de groupes de recherches », soulignent les organisateurs.