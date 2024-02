Colloque : des universitaires revisitent la solidarité et ses dérivés à Libreville

L’Université Omar-Bongo vient d’abriter, deux jours durant, un atelier important consacré à la conceptualisation et à la traduction en des termes pratiques de la notion de « solidarité ».

PLACÉ sous le thème « Des interrogations conceptuelles aux traductions pratiques de la solidarité et de ses dérivés », ce « workshop », qui relève du programme Papa (Pilot African Postgraduate Academy), consistait, d’une part, à questionner la solidarité dans ses différentes acceptions et, d’autre part, à penser cette notion dans une perspective de passer à l’action, c’est-à-dire de matérialiser via des gestes et programmes concrets ladite solidarité.

Le programme Papa, qui s’inscrit au nombre des activités de Point Sud (Centre for Research on Local Knowledge), vise à conceptualiser les questionnements en rapport avec les réalités locales, à domestiquer les savoirs, à faire de nos sociétés des espaces d’investissement sur l’avenir.

Récemment, dans les locaux de la Bibliothèque Universitaire, c’est donc une dizaine d’enseignants-chercheurs venus de France, de Tunisie, du Burkina Faso, du Mozambique et du pays hôte qui ont planché, chacun dans sa spécialité, sur la thématique retenue. Augustin Emane, juriste et point focal du workshop, a ouvert la série de communications sur les « incertitudes autour de la solidarité : concept, notion, terme, principe, règle ? ».

Ont suivi les interventions de Maixant Mebiame Zomo (anthropologie), Lilian Mouyolimouyoli (psychologie), Serge Loungou (géographie), Romain Tchoua (médecine), Dimitri Ndombi Boundzanga (sociologie), Abraham Nyama (histoire), Hassimina Taju (droit), Habibou Fofana (sciences politiques), Khaoula Matri (sociologie-anthropologie), Olivia Binganga (psycholinguistique) et Romuald Dissy-Dissy (littérature). Chaque conférencier, dans les termes de son domaine de compétence, aura enrichi le public composé pour l’essentiel d’enseignants-chercheurs, de chercheurs et d’étudiants. Un ouvrage, qui réunira l’ensemble des communications, est annoncé.

RN

Libreville/Gabon