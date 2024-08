CNTS : des centres régionaux de transfusion sanguine en ligne de mire

Passer en revue le contrat annuel de performance qui a été signé en début d'année entre le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et le ministère de la Santé, examiner les actions entamées et corriger les écarts constatés ces six derniers mois avant de se projeter positivement pour le compte du deuxième semestre.

C'est tout l'intérêt du dialogue de gestion qui s'est tenu hier au CNTS.

La nouvelle dynamique de cet établissement qui passe par la création des centres régionaux de transfusion sanguine (CRTS) sur l'ensemble du territoire doit se faire de façon progressive. Ntoum, Mouila, Oyem et Franceville pourraient accueillir ces centres.

Le ministre de la Santé, Pr Adrien Mougougou, souhaite qu'avant la fin de l'année en cours au moins trois sites soient ouverts. Mais aussi que d'ici 2025, du sang sécurisé soit disponible sur l'ensemble du territoire national.

S'agissant des bilans, le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, Jean Rémy Ossibadjouo, se satisfait de la bonne conformité sur le plan des ressources humaines.

Ce, en dépit du dé cit observé sur un certain nombre de pro ls nécessaires pour le bon fonctionnement de notre établissement, "notamment des hématologues, et ceux qui interviennent dans la maintenance biomédicale".

Sur le plan financier, en dépit de la dotation de l'État, le CNTS a fait un recouvrement de 65 %.

"Notre établissement vit en partie grâce à ses ressources et lorsque nous avons une telle performance, nous pouvons fonctionner en attendant la mise à disposition de la dotation de l'État” s'est-il félicité.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon