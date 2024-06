CNSS/Paiement des prestations de maternité : les bénéficiaires traînent les pieds

Comme annoncé dans un communiqué de la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) datant du 20 juin dernier (L'Union du week-end passé), la poursuite de l'opération de régularisation du paiement des prestations de maternité, dont les indemnités journalières de maternité, est bel et bien effective depuis hier sur l'ensemble du territoire national, et plus précisément dans la plupart des agences CNSS du Grand Libreville.

C'est ce qui ressort du constat fait hier par une équipe de reporters de L'Union ayant sillonné les agences CNSS de Bikelé (3e arrondissement de Ntoum), du Centre-ville et d'Akanda, dans la commune éponyme.

La réalité dans ces différents sites était presque la même : tous les dispositifs d'accueil et paiement des usagers étaient en place (listes des bénéficiaires, chèques de paiement et agents payeurs). Seuls manquaient à l'appel les usagers bénéficiaires qui se faisaient un peu désirer, en arrivant au compte-gouttes.

Les chaises disposées pour les accueillir étaient en grande partie vides. À l'Agence de Bikelé, où n'ayant trouvé personne devant les caissières, nous nous sommes amusés à nous faire passer pour des bénéficiaires. Les agents plutôt prompts étaient déjà disposés à nous recevoir en commençant bien évidemment par la vérification de la présence de nos noms sur les listes.

À Akanda par contre, a indiqué une source autorisée, " depuis le matin nous avons reçu 3 ou 4 usagers. Ce qui est normal vu que sur notre liste nous avons moins d'une cinquantaine de bénéficiaires. " C'est dire que le paiement annoncé est bel et bien effectif sauf que certaines bénéficiaires, pour des raisons professionnelles ou autres, traînent quelque peu les pieds pour passer à la caisse.

Une opération qui n'est pas à sa dernière cuvée puisque la même note de service rassure les autres bénéficiaires ne figurant pas sur la présente liste de leur prise en compte effective lors des prochaines opérations.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon