CNSS/CNAMGS: Résignation et grande désillusion

Les aspérités se sont amoncelées sur la voie qui mène aux prestations multiples que la Cnamgs (Caisse nationale assurance maladie et de garantie sociale). Leur ampleur a eu pour effet de réduire le volume d'attentes auxquelles ont eu droit depuis 2011 les usagers de cette administration. Et c'est progressivement que de nombreuses personnes en sont arrivées au constat de la difficulté (d'abord) et de l'impossibilité (ensuite) d'accéder à certains soins.

La raréfaction des trousseaux accordés aux femmes en grossesse est manifeste ces dernières années sans que l'on explique aux uns et aux autres les tenants de cette situation. Ce service avait toujours bénéficié d'une très bonne réputation au regard de son bon fonctionnement qui permettait de soulager les familles en attente d'accouchement. On y trouvait une abondante layette dans un magnifique contenant. C'est peut-être l'un des premiers signes de la périclitation du volet social de la politique de cet établissement. Aujourd'hui, l'on a de plus en plus de mal à disposer de la Cnamgs le moindre trousseau en vue d'un futur nouveau-né.

D'autres manquements sont venus corser cet état de chose. À l'exemple des prestations auxquels les retraités peuvent prétendre auprès de ces services. La proportion de retraités jouissant encore des prestations de la Cnamgs s'est réduite comme peau de chagrin, au point où il est même devenu inutile de s'y pointer pour solliciter quoi que ce soit. En tout cas cette frange des contribuables a fini de s'illusionner en espérant une lueur d'espoir qui viendrait leur donner du vrai baume au cœur. D'où leur résignation et leur grande désillusion.

ENA

Libreville/Gabon