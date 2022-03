CNSS : les syndicats dénoncent la vente illégale d'une partie de son patrimoine immobilier

Depuis l'information de la vente d'une partie de son patrimoine immobilier dans la zone industrielle d'Oloumi, les syndicats de la CNSS sont mobilisés. Dénonçant l'illégalité et l'inopportunité de l'opération, ils réclament que toute la lumière y soit faite.

La toute prochaine session du Conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pourrait voir s'inviter un sujet pour le moins classique, et qui donnerait aux débats une saveur détonante : le bradage présumé de l'un de ses bâtiments situés dans la zone industrielle d'Oloumi. Il s'agit d'un investissement immobilier dont les travaux, commencés en 2015, ne sont pas allés à leur terme et qui devait abriter un " économat " destiné aux retraités et assurés. Une belle ambition pour soulager, par ces temps de grande faiblesse du pouvoir d'achat, ces catégories de personnes. Mais depuis quelques jours, les syndicats-maison ont perdu le sommeil. Et pour cause : le bradage à un tiers de ce patrimoine de la CNSS. En effet, les Syna-CNSS, Syp-CNSS, Sypross et Synapss sont vent debout pour dénoncer avec la dernière énergie l'information selon laquelle " un investissement faisant partie du patrimoine de la CNSS aurait été bradé à vil prix par la direction générale ".

L'unité syndicale, bien que s'exprimant au conditionnel, semble tenir pour certaine cette transaction. Aussi, indique-t-elle que " si une telle information est avérée, elle relève d'une décision hasardeuse, considérant que le patrimoine de la CNSS est une composante principale des ressources de la CNSS, tel que prévu par l'alinéa 3 de l'article 22 du Code de sécurité sociale, portant organisation financière". Cette information sur la liquidation de ce qui devait être l'économat des retraités et assurés résonne très mal aux oreilles des partenaires sociaux, très au fait de la situation claudiquante de la trésorerie générale de l'établissement : " Au regard des difficultés actuelles que connaît l'entreprise, la cession d'un tel actif contribuerait à l'accélération de la détérioration de nos ratios d'équilibre financiers ". Les syndicats-maison de la CNSS semblent tenir cette information de source fort crédible, d'autant que leur informateur n'est autre qu'un promoteur immobilier actuellement en litige avec la CNSS. La pomme de discorde ? Justement ce site d'Oloumi qui abrite le chantier du futur économat, et qui aurait fait l'objet d'une vente querellée. D'où le litige...

À l'origine un hangar, ce site avait été acquis pour 1,3 milliard de francs par Marie Thérèse Vané, alors directrice générale de la CNSS, et sa valeur actuelle est estimée à plus de 6 milliards de francs. Mais la transaction du bradage l'a drastiquement réduite à … 1,450 milliard de francs. Très remontés, les syndicalistes s'interrogent sur les motivations réelles de cette vente, en même temps qu'ils auraient souhaité qu'en lieu et place de la vente, l'investissement qui se trouve dans une zone à forte concentration d'activités commerciales soit placé en bail, ce qui garantirait " le meilleur placement financier à long terme ", une option de bail intervenant dès lors que la CNSS s'était trouvée dans l'incapacité de terminer ce chantier.

Subodorant l'illégalité dans cette opération de vente, la coalition syndicale fait savoir que c'est le Conseil d'administration qui est appelé à délibérer, entre autres, sur " les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux, constitutions et cessions de droits réels immobiliers, transactions, etc". Or il appert, selon les syndicalistes, que cette transaction de vente n'ait fait l'objet d'aucune délibération du conseil d'administration. La détermination des syndicats n'est pas feinte, une mobilisation de l'ensemble des leaders des organisations professionnelles des travailleurs du secteur privé et parapublic est lancée " pour que toute la lumière soit faite sur cette information ".

E. NDONG-ASSEKO

Libreville/Gabon