CNAMGS-Formations Sanitaires: Guy Patrick Obiang rassure le personnel de santé

AU lendemain de la rencontre du 14 avril dernier dans le cadre du renforcement de la collaboration entre la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) et les Centres hospitaliers universitaires (CHU), le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong a effectué une visite inopinée hier samedi dans certaines structures sanitaires du Grand Libreville.

Accompagné d’une délégation de la CNAMGS conduite le directeur général adjoint, Audrey Christine Chambrier Voua, il était question pour ces derniers de rassurer le personnel de santé des structures visités sur l’engagement du gouvernement d’améliorer la relation CNAMGS et les formation sanitaires. À cet effet, Guy Patrick Obiang Ndong a informé « le personnel de santé des réformes engagées par le Gouvernement dans le but de l’amélioration de la santé financière de la CNAMGS dont les conséquences immédiates seront le paiement régulier des charges sociales et surtout l’amélioration du plateau technique ».

Dans cette logique, le ministre de la Santé et des Affaires Sociales a saisi cette occasion pour rassurer les patients rencontrés dans les différentes formations sanitaires visitées de la poursuite des prise en charge des assurés CNAMGS. De même, il a invité les médecins à demeurer professionnels et fidèles aux principes d'équité dans la prise en charge des patients.