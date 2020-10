CMEPL : pour une formation de qualité

Cette commission se tient 12 ans après la dernière. Sa tenue répond à la problématique de la qualité des enseignements fournis dans les établissements privés qui, selon la tutelle, ne répondent plus aux normes exigées par le gouvernement, afin d'avoir des jeunes bien formés du préprimaire au lycée.

Les objectifs visés à travers cette rencontre sont la régularisation administrative des établissements privés. Ce qui devra permettre de déterminer la liste des établissements devant bénéficier des décrets d'habilitation à fonder, d'autorisation d'ouverture et/ou de reconnaissance d'utilité publique. Il s'agira aussi d'accompagner les établissements offrant des potentialités à se conformer, en leur accordant les délais et vulgariser les dispositions réglementaires et conditions de création d'ouverture et de fonctionnement des établissements au Gabon.