Citoyenneté et protection sociale : un programme d'aide aux Gabonais dépourvus d'actes de naissance

Mis en place avec le système des Nations unies, ce programme vise principalement la délivrance d'un acte de naissance aux Gabonais vivant en zone enclavée afin de jouir des avantages liés à la couverture maladie, entre autres.

"Dans sa phase actuelle, l'opération va consister à identifier et établir les jugements supplétifs et les actes de naissance aux enfants et adultes qui en sont dépourvus, à renforcer le cadre normatif et institutionnel et les capacités des acteurs de terrain à moderniser le système d'enregistrement des naissances et à enrôler les heureux bénéficiaires à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie Sociale (Cnamgs)", a déclaré la ministre en charge des Solidarités nationales, Prisca Koho-Nlend, qui a également assuré le rôle de coprésident du Comité de coordination de ce programme.