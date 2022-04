Cinéma : “Eki”, la nouvelle série gabono-ivoirienne sur Canal + dès le 25 avril

Après la mystérieuse “Mami Wata” qui n'a pas fini de conquérir les cinéphiles, Canal + international, en coproduction avec Ossoo, propose aux téléspectateurs la série “Eki”. Une fiction qui nous plonge dans le quotidien d'un tribunal où sont traités les cas de divorce. Dès le 25 avril prochain, elle sera diffusée sur les chaînes Canal +. Habituée des sujets du genre et des couloirs du Palais de justice de Libreville, Linda Bongo Ondimba est, elle aussi, parmi les auteurs de cette fiction originale qui met en scène l'histoire de Eki Nyonda, une femme juge aux affaires familiales spécialisées dans les divorces. Son monde s'écroule lorsque son père, haut magistrat, est accusé du meurtre et du viol d'une fillette. Convaincue de son innocence, Eki se lance dans une enquête truffée de mystères et au cours de laquelle elle rencontre amour, justice et, surtout, rituel mystique. Ce voyage ésotérique qu'elle entame pour connaître, elle ne le fera pas seule.

Les téléspectateurs seront embarqués dans cette aventure passionnante dès le 25 avril à 20 h 30 sur canal + première. Cette série de 10 épisodes de 52 minutes est l'œuvre d'un trio gabonais et ivoirien. Il s'agit de noms bien connus du paysage cinématographique que sont Nadine Otsobogo, Alex Ogou et Boris Oué. À noter également dans vos programmes, le retour du Canal comedy Libreville sur vos écrans dès le 30 avril sur Canal + Pop.

R.H.A

Libreville/Gabon