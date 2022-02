CHUL : le personnel paramédical réclame ses primes de garde

Le personnel paramédical du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) est en colère. Pour exprimer leur mécontentement, plusieurs hommes et femmes en blouse blanche ont investi le parvis de la structure hospitalière où ils dénoncent le "manque de considération" de la part de la direction. Le non-paiement, depuis trois, des primes de garde est la cause de cette crise au sein de cette structure sanitaire. Leur mouvement d'humeur pourrait, ont-ils affirmé, pourrait s'étendre aussi longtemps qu'ils n'auraient pas réussi à attirer l'attention des pouvoirs publics.

En plus du plateau technique et des conditions minimales de travail qui laissent à désirer, l'atmosphère au sein du CHUL n'est plus du tout enviable. "Le CHUL n'a jamais traversé une telle période de turbulences depuis son existance. Ce que nous vivons à côté de nos malades, c’est encoeurant", ont-ils déclaré. "Ce que subissent les patients, est déplorable. En tant que personnel qui aimons notre travail et nos malades, lorsque nous n’arrivons plus à soigner, c'est tout simplement grave", ont-ils ajouté. Ils déplorent le fait que le matériel fasse toujours défaut. "Même pour faire un bilan de santé, ce qui est le plus élémentaire, le CHUL refère les malades à l'extérieur. Ce qui n'est pas normal. Pour obtenir un cliché dans un examen d'imagerie, on est contraint de faire recours au téléphone portable pour filmer les données à l'écran. Alors que les patients paient leurs examens radiologiques, et doivent, par conséquent, bénéficier de toutes les commodités qui vont avec, notamment l'interprétation et le support", affirment les médecins paramédicaux en colère.

Espérons que cette hémoragie soit très vite stoppée par la direction dudit hôpital.

FSL

Libreville/Gabon