Chômage : pour une véritable révolution des mentalités

L'audience accordée hier au palais Rénovation par le chef de l'État au Mouvement national des chômeurs et affiliés du Gabon (MNCAG) présage une lueur d'espoir dans le processus de résorption du chômage au Gabon estimé à près de 40 % selon des données disponibles.

On le sait déjà, le bien-être social et l'employabilité des jeunes gabonais sont l'un des leitmotiv du président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Et le président de la République l'a réitéré hier à ses interlocuteurs du palais du Bord de mer.

Tout en accédant aux différentes propositions du MNCAG, avec à la clé la remise d'une enveloppe de 50 millions de francs pour la création d'entreprises pour près de 300 membres de ce mouvement, Brice Oligui Nguema a montré l'importance qu'il accorde à l'entrepreneuriat et à l'auto-emploi dans la résorption du chômage dans notre pays.

Et pragmatique comme à son habitude, le président de la Transition a annoncé à ses interlocuteurs du jour un accompagnement de l'État pour l'achat d'équipements nécessaires à l'entretien de la ville afin de soutenir les entreprises créées pour l'entretien des espaces verts dont nos villes ont grandement besoin.

Un acte concret qui rejoint l'exhortation faite lundi aux jeunes à l'Hôtel de Ville de Libreville en les encourageant à s'intéresser aux métiers liés à la gestion de la propreté de nos centres urbains qui connaissent un développement fulgurant ces dernières années.

La Fonction publique ne pouvant absorber tous les chômeurs et demandeurs d'emploi, ce langage de vérité du numéro un gabonais résonne comme un appel à un changement radical de mentalité chez nos jeunes qui répugnent ou snobent certaines activités laissées aux mains des non-nationaux qui, pourtant, s'en sortent avec ces métiers dits petits et dévalorisants.

CNB & RRAD

Libreville/Gabon