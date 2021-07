Centre de Santé de Bifoun : le désarroi du ministère de la Santé a l'endroit des responsables

Le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong a effectué le mercredi 21 juillet dernier en présence du secrétaire général du ministère, une visite inopinée au centre de santé de Bifoun dans le département de

l’Abanga-Bigné, province du Moyen Ogooué.

En effet, il s'est agi au cours de cette visite qui s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation des départements sanitaires issu du Plan d’accélération de la transformation (PAT) pour le membre du gouvernement et sa suite de s’imprégner des conditions de prise en charge des patients dans un premier temps. Et de voir les conditions de travail du personnel régulièrement affectés dans cette structure sanitaire.

A cette occasion, Guy Patrick Obiang Ndong a regretté les absences non justifiées du personnel de cette structure médicale en partant du médecin chef du Centre, qui est absent de son poste depuis plusieurs mois.

À cet effet, une notification de demande d’explication lui a été adressée afin de comprendre les raisons de cette absence.

Aussi, le ministre a présenté au personnel de santé les différentes reformes qui visent l’amélioration de l’offre de soins aux populations dans les structures de proximité.

Pour rappel, le Centre de santé de Bifoun a une capacité litière de 15 lits répartis entre les hospitalisations de médecine et la maternité qui enregistre en moyenne de 10 accouchements par mois.