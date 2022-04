Centre d’accueil : Arc-en-ciel salué pour son professionnalisme

Le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Guy Patrick Obiang Ndong et la ministre délégué, Justine Libimbi Mihindou, se sont rendus ce jour au siège de l’association Arc-en-ciel qui œuvre pour la protection des enfants en difficulté au Gabon depuis plus de 25 ans.

Au cours de leur visite, les membres du gouvernement ont tour à tour visité le service social, le service juridique, le service éducatif, l’infirmerie, le bureau des psychologues, l’atelier de broderie et de couture ainsi que les dortoirs des internes. Satisfait de l’état de ce centre d’accueil et de l’ensemble des conditions mises en œuvre par la direction pour l’épanouissement des enfants qui y séjournent, Guy Patrick Obiang Ndong a manifesté sa volonté d’accompagner cette association.

Pour ce faire, il envisage de saisir le Premier ministre à l’effet de mettre en place une procédure de reconnaissance d’utilité publique d’une part et d’autre part, d’octroyer une subvention à cette structure. Pour rappel, ce centre d’accueil est dirigée par la congrégation des sœurs Carmélites de la charité verduna.