Cathédrale Sainte-Marie : jour de "la dédicace"

En présence du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'accompagnait son épouse, de l'ensemble des évêques du Gabon, de nombreux fidèles et autres personnalités, et même des membres de la famille Bessieux, Sainte-Marie a dévoilé ses secrets rafraîchis. C'était au cours d'une cérémonie dite de la dédicace qui a eu lieu samedi.

PARCE QUE tout est rituel dans la foi catholique, l'entrée dans Sainte-Marie restaurée ne se fait pas au hasard. Tout commence dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. L'archevêque métropolitain de Libreville, Mgr Jean-Patrick Iba-Ba, y a réuni les fidèles dont le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema et son épouse, pour une prière solennelle en prélude à la procession vers l'Église-cathédrale restaurée. Lui-même en tête, sa crosse à la main, suivi du clergé, du couple présidentiel et des autres chrétiens, ils vont marcher et marquer un arrêt devant les portes closes de Sainte-Marie. À ce moment, l'abbé Tiburce Edzidié, procureur diocésain en charge des œuvres, remet alors les clés de la nouvelle église à l'archevêque ainsi qu'un tableau faisant mention de tous ceux qui ont contribué à sa restauration. Mgr Iba-Ba peut alors entamer le rituel d'ouverture des portes de l’église. Sainte-Marie offre enfin aux regards sa splendeur retrouvée. La solennité de l'ouverture de ses portes a préparé chacun à y entrer avec la foi qu'exige ce moment.

La cérémonie se poursuit ensuite avec la bénédiction de la cathédrale par l'aspersion d'eau bénite sur les fidèles chrétiens (en souvenir de leur baptême), le tabernacle et les murs de la nouvelle église. Dans la liturgie de la parole tirée de Jean (Jn 4,19-24), Mgr Iba-Ba va rappeler que "c'est de la vallée Sainte Marie qu'est partie la lumière de l'Évangile pour rayonner sur tout le continent… Cette cathédrale est un haut lieu de notre histoire et de notre foi… C'est ici que nos pères ont prié et adoré le vrai Dieu…" Place ensuite à la litanie des saints chantée en latin comme pour ajouter à l'intensité de ce moment mémorable pour les privilégiés qui y prennent part. S'ensuit le cérémonial de la procession de la pierre d'autel offerte par la famille Bessieux et la sortie du marbre provenant de son village normand, en France. Les représentants de la famille du bâtisseur de Sainte-Marie en profitent pour féliciter ceux qui ont restauré cet édifice centenaire. Et on est loin d'en avoir terminé !

L'archevêque entame ensuite les rites symboliques de la consécration de l'autel avec l'onction du Saint chrême, suivie de l'encensement de l'autel, du peuple et de l'édifice. Un autre moment crucial aura été l'illumination de l'autel en parfaite synchronisation avec l'éclairage de l'édifice pour un magnifique tableau lumineux. Toute chose qui marque l'inauguration toute aussi lumineuse de Sainte-Marie et qui a arraché une salve d'applaudissements aux fidèles chrétiens. Lesquels saluaient ainsi, non seulement la beauté de ce moment, mais son caractère unique. La procession des nappes et le recouvrement de l'autel ont signé la fin de la cérémonie de la dédicace.

Sainte-Marie, l'œuvre des mains des hommes, a donc été dédié au Seigneur. Mais une question demeure et qui a été posée à tous par les délégués : que doit représenter cette église restaurée pour notre pays ? En filigrane, c'est la question de son entretien qui a été soulevée. Il a été suggéré qu'elle bénéficie de l'attention et des moyens de l'État pour son entretien, afin de lui éviter une seconde dégradation. De même, Sainte-Marie doit être sacrée patrimoine national et être inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon