Casier judiciaire : les tribunaux travaillent sans internet

Pour obtenir aujourd'hui un casier judiciaire, il faut que monsieur "Tout-le-Monde" se rende auprès du tribunal du chef-lieu de la province où il est né. Ou alors qu'il demande ce service à une de ses connaissances se trouvant sur place. Pourtant, le gouvernement avait voulu, dès le début des années 2000, simplifier cette démarche en connectant les palais de justice, comme les autres administrations du pays, au Réseau de l'administration gabonaise (RAG).

Ainsi, en janvier 2017, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF), si on se refère à un article sur son site internet, avait envoyé des agents à Port-Gentil et Franceville pour s'assurer que ces deux villes étaient bien interconnectées, la première au câble ACE et la seconde au réseau Backbone national gabonais (la même opération avait eu lieu en 2015 à Mouila ou encore Oyem). La décentralisation d'une administration publique performante et qualifiée était le but ultime.