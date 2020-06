Cas Covid : des chiffres qui interrogent

Au-delà de toutes considérations, ce nombre est l'un des plus faibles enregistrés depuis onze jours. En effet, il faut remonter au 30 mai passé pour entendre le Comité affirmer que seulement 42 cas testés positifs avaient été confirmés. Entre ces deux dates, les citoyens ont été habitués à des déclarations quotidiennes de 100 cas confirmés en moyenne.

Bien qu'on ignore encore si le Gabon a atteint son pic, on peut néanmoins se demander si ce nombre de 47 cas n'est pas un indicateur. En effet, après plusieurs jours de hausse, cette nouvelle donnée semble indiquer une baisse. Or, personne n'y prête attention, le pourcentage entre les prélèvements et les cas positifs énoncés chaque jour semble aller dans le même sens. Le problème est que la communication qui est faite autour du Covid-19 met l'accent sur les cas qui s'envolent. Ce qui cause une peur bien réelle au sein de la population.