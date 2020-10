Cancers féminins  : la détection précoce en zone rurale

La caravane itinérante organisée par le ministère de la Santé, dans le cadre de la 7e édition d'Octobre rose, se poursuit dans l'arrière-pays.

Lancé le 19 octobre dernier dans les provinces de l'Estuaire, du Moyen-Ogooué, de la Ngounié…, cette campagne de sensibilisation a pour but d'atteindre les femmes rurales en matière de détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus. Elle vise spécifiquement le dépistage de toutes les femmes éligibles et de rendre disponibles les activités de prévention de façon intégrée (vaccination, prise de tension, glycémie et dépistage du VIH).

Selon le rapport livré par les initiateurs de ce programme, à Ekouk, un des lieux d'activité de la caravane, au total 53 femmes ont effectué leur dépistage. Parmi lesquelles deux ont été référées pour suspicion du cancer du col de l'utérus et une pour celui du sein. Cinquante femmes, parmi les 53 dépistées, ont reçu chacune une moustiquaire imprégnée. 85 personnes dont 32 hommes se sont prêtées au prélèvement de la tension.

À l’issue de cette campagne, plusieurs recommandations ont été faites. Entre autres, multiplier les activités de médecine itinérante, au vu de l'engouement suscité par la phase pilote. Et pour les éditions à venir, augmenter les stocks des consommables et autres intrants.



P.M M.



