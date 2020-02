Cancers féminins : Dépistages gratuits et volontaires à Malibé 1 et 2

La campagne de sensibilisation massive organisée dans ces deux localités a permis de réaliser une cinquantaine de dépistages.

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer du 4 février courant, le ministère de la Santé, à travers le Programme national de prévention et de contrôle des cancers (PNPCC), organise, depuis mercredi dernier, une campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, dans les quartiers Malibé 1 et 2, situés dans le 2e arrondissement d'Akanda.

"Pour cette année, le ministère de la Santé, en collaboration avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, a jugé bon de lancer cette activité de dépistage et de sensibilisation sur les cancers du sein et de l'utérus, qui prend fin aujourd'hui, dans la zone périurbaine qu'est Malibé. L'objectif étant de permettre à toutes les femmes, quels que soient leurs statuts socioprofessionnels, de venir volontairement se faire dépister. Ce qui, à la longue, pourra réduire l'incidence du cancer gynécologique chez la femme", explique Michel-André Nkogue, médecin-chef du centre de santé du Cap Estérias, et responsable de la région sanitaire Estuaire-ouest.

Près de 400 femmes ont ainsi été sensibilisées aux cancers du sein et de l'utérus, par des équipes de bénévoles déployées à travers les rues et les habitations des quartiers Malibé 1 et 2.



