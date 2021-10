Cancers féminins: "Aux Combats des femmes" s'ouvre dans sa 2e édition

À la veille de la clôture du mois d'octobre, dédié à la lutte contre les cancers féminins, Grâce Manuelle Engouang, directrice générale de Butterfly Events241 organise la deuxième édition du programme d'actions dédié "Aux combats des femmes". Atteinte d'un cancer, Grâce Manuelle Engouang a été au front, dans la bataille contre cette maladie. En phase de rémission, elle entend durant ces deux jours à compter de ce samedi partager son parcours dans la lutte contre cette tueuse.

À cette occasion elle sera assistée de plusieurs autres femmes venues d'ailleurs qui souhaitent porter le même message : osons vaincre les cancers féminins.

La présentation de la deuxième édition de ce programme s'est faite ce vendredi au quartier Glass, à la salle de fêtes Be Space. Occasion pour Mme Engouang de planter le décor de cette édition dont le thème portera sur "Le Pallomavirus" qui est l’infection virale la plus courante de l’appareil reproducteur. Avec les oncologues, il s'agira durant ces deux jours de présenter la dangerosité de cette pathologie chez la femme et sa prise en charge au Gabon.