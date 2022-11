CAMES : dix nouveaux agrégés gabonais en médecine

La 21e session du concours d’agrégation de médecine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et productions animales, qui se tient depuis le 7 novembre dernier, et ce jusqu'à ce jour à Abidjan (Côte d’Ivoire) livre progressivement son verdict. Organisée sous la bannière du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), cette rencontre scientifique vient d'inscrire 10 médecins gabonais sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences. Ce sont respectivement Adrien Mougougou et Steevy Ndang Ngou Milama (tous deux médecins urologues), Tatiana Mba Aki (médecin ophtalmologue), Ulrich Davy Kombila (pneumologue), Marielle Igala (médecin hématologue), Jean-Félix Ngomas (anesthésiste réanimateur), Elsa Ayo (cardiologue), Emery Itoudi (hémato gastro-entérologue). Kevin Cédrick Dyatta-a-Mayombo s'est distingué, quant à lui, en chirurgie générale et Natacha Boumas en chirurgie pédiatrique.

Ils sont désormais agrégés dans leurs spécialités respectives. Le concours d’agrégation en sciences de la santé se tient actuellement avec 396 candidats venant de 13 pays (sur les 19 membres que compte cette entité) et 171 membres du jury. En lice, on retrouve le Bénin, le Cameroun, le Congo, le Mali, le Burkina Faso, le Gabon, le Togo, le Sénégal, la Guinée, le Niger, la Côte d’Ivoire, la République centrafricaine, et le Tchad.

Créé en avril 1972 à Lomé (Togo), le CAMES s'est fixé comme objectif de garantir la qualité des enseignants-chercheurs et chercheurs des Institutions d'enseignement supérieur et de recherche (publiques/privées), à travers une évaluation objective par les pairs et selon un référentiel validé aux normes internationales.

R.H.A

Libreville/Gabon