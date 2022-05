Le Bureau gabonais du droit d'auteur et des droits voisins (Bugada) a reçu, ce vendredi 20 mai, un lot de matériel utile à son fonctionnement. En présence du ministre de l'enseignement supérieur, de la Culture, des Arts, Patrick Mouguiama-Daouda, cette remise de consommables et de matériel roulant (deux pick-up) va permettre à la structure de gestion des droits des créateurs des œuvres de l'esprit de se montrer efficace et de réaliser pleinement ses missions.

