Biens culturels du Gabon : vers une mise à jour de notre repertoire

A ce jour, le Gabon ne compte qu'un seul bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), à savoir l'écosystème et paysage culturel relique "Lopé-Okanda". D'où la nécessité de faire une mise à jour de ce répertoire, de l'enrichir en intégrant de nouveaux éléments.

Le patrimoine mondial désigne un ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité. Il est actualisé chaque année par le centre du patrimoine mondial de l’Unesco.

C'est dans cet objectif que le Bureau Unesco de Libreville et l’Institut de recherches en sciences humaines (IRSH), structure sous-tutelle du ministère de la Culture, ont organisé, le vendredi 19 mars 2021, un atelier sur la réactualisation de cette liste indicative des biens culturels du Gabon.

" Cet atelier, destiné à former de prochains experts sur et pour la convention 72, a été mis à profit pour instruire les critères qui président à la recevabilité d'un bien culturel, à court, moyen et long termes dans le panthéon du patrimoine mondial", avait notamment déclaré le secrétaire général du ministère de la Culture, Minko Mi Ndong N'nang.