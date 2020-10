Bienfaisance : une canalisation pour circonscrire les inondations à Akanda

Circonscrire de manière durable les inondations subies par les populations lors du débordement du lit de la petite rivière qui arrose une partie du carrefour Entraco, dans la commune d'Akanda : voilà ce à quoi s'attelle le Collectif K9, en construisant une canalisation à cet endroit.

Au stade actuel des travaux, déjà réalisés à plus de 90 %, la satisfaction des riverains n'est pas feinte. "Nous ne pensions pas un jour que ces eaux seraient canalisées. Le chantier n'est pas encore fini, mais avec les dernières pluies, nous n'avions plus connu les sorties de lit des eaux. À chaque averse, nous avions les pieds dans l'eau", a déclaré un voisin du chantier. Non sans exprimer toute sa gratitude aux initiateurs de cette œuvre : "Nous ne remercierons jamais assez cette association pour ce geste de portée sociale, qui va désormais nous mettre à l'abri de ces crues qui se répandent jusque dans nos maisons, entraînant quelquefois avec elles des reptiles."

Longue de 64 m et ayant une largeur de 1,5 m, cette canalisation a été réalisée par une PME, ETS Bat. Et les membres du Collectif K9 suivent de très près l'exécution des travaux. "Cela fait trois semaines que ce chantier a été lancé. Il sera entièrement couvert pour éviter qu'il ne devienne, à la longue, une poubelle où l'on viendrait déverser les immondices", explique Christ Lendoye, le secrétaire général du Collectif K9.

Pour lui, cette association, à travers ses actions, vient apporter un soutien à la politique sociale du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, chef de la majorité présidentielle à laquelle elle a souscrit.



