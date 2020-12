Bienfaisance : des layettes pour des nouveau-nés

La plate-forme associative Impact pour la restauration et le développement du Gabon (IRDG) était récemment au Centre de santé de Nzeng-Ayong et au Centre hospitalier régional de Melen pour remettre des kits en layettes aux nouveau-nés de ces structures sanitaires de proximité. Plus d'une centaine de bébés ont ainsi bénéficié de ce don.

Le président de cette structure associative, Thyernaud Bouassa Mayombo, explique que cette activité s'inscrit dans la continuité de la politique de partage prônée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. ''Et il était aussi question pour nous, en tant qu'association, de voir comment ces Gabonaises accouchent dans les structures hospitalières et si la mesure de gratuité d'accouchement instauré par le chef de l'État est respectée. Nous sortons de ces visites très satisfaites de ce que nous avons vu et des échanges que nous avons eus avec ces mères, qui bénéficient de toute l’attention du personnel de santé et qui ont pu profiter de cette mesure de gratuité'', a indiqué M. Bouassa Mayombo.

Les membres de IRDG, qui ont déjà posé plusieurs actions sociales en faveur des couches vulnérables, entendent élargir ces visites à d'autres structures hospitalières de Libreville.



AEE



