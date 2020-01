Bien-être : Rajeunir et lisser son visage grâce au soin au collagène

Véritable soin anti-âge, le soin au collagène permet la régénérescence des tissus et aide à ralentir le vieillissement naturel de la peau.

Aimeriez-vous combler vos rides, avoir une peau plus ferme et plus lisse ? Laissez-vous alors tenter par un soin à base de collagène. Naturellement présent dans notre organisme, le collagène est une protéine qui assure la cohésion, l'élasticité et la régénération de tous les tissus de la peau.

"Le collagène est un composant naturel de notre peau. Cependant, si cette protéine est grandement présente dans le corps lors des vingt premières années, sa production va naturellement diminuer après 25 ans. La peau commencera alors à perdre de son tonus, les signes de l'âge se feront plus visibles, et les rides apparaîtront", explique Grâciela Nouando Olivier, fondatrice de l'institut Il'Ma Beauté.

Le soin traitant au collagène que l'on peut faire dès 25 ans, va donc aider à atténuer ces signes de vieillissement. "Il va densifier et régénérer l'épiderme, hydrater les couches profondes de la peau, défatiguer les traits en les lissant, regonfler les rides et les ridules, mais surtout apporter de l'éclat à votre peau. Au sortir de ce soin, on remarque que la peau est vraiment différente", renseigne l'esthéticienne.

Comme tout soin traitant de visage professionnel de cabine, le soin de visage au collagène commencera par la phase de nettoyage de la peau. Dans cette étape, on procédera au démaquillage, puis au gommage de la peau, suivis d'un sauna facial qui facilitera l'extraction du sébum et des comédons.



CM



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société