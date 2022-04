Beauté : le retour du concours Miss ronde et jolie !

ELLES sont en formes et toutes en rondeurs. Pendant deux années consécutives du fait du coronavirus, la compétition de beauté, qui les valorise n’a pu avoir lieu. Maintenant que la pandémie a fortement régressé sous les cieux gabonais, place à la reprise de leurs activités. Pour le grand retour de l’élection Miss ronde et jolie Gabon, réservée essentiellement aux femmes fortes, il y aura de belles et grandes innovations a annoncé hier à l'hôtel hibiscus, la présidente de l'association ronde et jolie, Larissa Guise Mbounghou.

Au cours d'une conférence de presse, animée par le comité d'organisation, en présence de Laetitia Mapaga, Miss Canada world universal ambassador, l'on a appris que cette année, se déroulera la 4e édition avec 10 finalistes âgées de 21 à 34 ans. Elles devront, chacune présenter une cause pour laquelle militera la candidate élue durant son sacre. Comme autre innovation de cette 4e édition, Mireille Nzoubou… du comité d'organisation annonce un focus du concours sur le tourisme, la nature et l’environnement.

De même, qu'il y aura une miss et 4 dauphines. Et, la lauréate 2 022 participera à l'élection miss ronde francophonie en France. Autre chose : chaque partenaire à l'événement - et ils sont de plus en plus nombreux - pourra élire sa miss selon ses critères. L'élection proprement dite aura lieu le 28 mai prochain en un lieu qui sera communiqué ultérieurement ! Alors qui pour succéder à Agnès Lorna Nyangui qui porte la couronne depuis 3 ans déjà ? Rendez-vous le 28 mai.

Par Line R. ALOMO

Libreville/Gabon