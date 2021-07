Bangui : 7e convoi logistique au bénéfice des troupes gabonaises de la Minusca.

QUATRE heures du matin, c'est l'heure à laquelle se sont réunis à la base aérienne 01 de Libreville, les chefs d'états-majors des différents corps de défense pour assister au départ du 7e convoi logistique au bénéfice des troupes gabonaises de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilité de la paix en Centrafrique (MINUSCA).

Ce convoi constitué essentiellement des officiers, sous-officiers, militaires du rang et des personnels civils a pour mission d'acheminer du matériel lourd et des équipements destinés à améliorer les conditions de vie et de travail, mais surtout de renforcer les capacités opérationnelles, notamment la disponibilité technique opérationnelle du bataillon Gabonais en matériels majeurs qui doivent être de 90 %, conformes aux normes onusiennes.

S'adressant aux troupes conduites par le lieutenant-colonel Prospère Mombo Moutendi et son adjoint, le commandant Davi Nzebi, en lieu et place du ministre de la Défense nationale, le Chef d'état-major général des forces armées gabonaises (CMGFA), le général de division Yves Ditengou a rappelé que : "sur le plan tactique, ce n'est un secret pour personne, la République centrafricaine (RCA) est un théâtre d'opérations hostile, ou pullulent des groupes armés qui se sont installés en véritables bastions et ce convoi pourrait susciter bien de convoitises. Les éléments d'équipages et les éléments de protection doivent être très vigilants, une vigilance de tous les instants, ce réseau routier aussi dégradé étant propice à des embuscades. Vous réalisez parfaitement la lourde responsabilité qui pèse sur vos épaules."