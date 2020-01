Baccalauréat : Les lycéens protestent contre la nouvelle réforme

Cette mesure, qui découle des résolutions de la task-force sur l'éducation, semble ne pas être appréciée par les apprenants.

Manifestant près du lycée Paul-Indjendjet-Gondjout et battant le bitume dans la commune d'Owendo, du côté du lycée technique Omar-Bongo (LTNOB), on pouvait les entendre scander : " On ne veut pas de ces réformes qui nous pénalisent !" La réforme du baccalauréat, selon les élèves en furie, manquerait de mesures d'accompagnement.