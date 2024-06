Baccalauréat général, technologique et professionnel 2024 : 39,87 % d'admis dès le 1er tour

Les candidats, seuls, parfois accompagnés des parents, dans les centres d’examen, à la maison ou dans les espaces de loisirs, ont connu un samedi "long format" avant la publication des résultats du baccalauréat. En effet, annoncée d'abord pour 15 heures, puis 18 heures, ladite publication des résultats sur les sites dédiés (Kewa et Xgest) n’a été effective qu’aux alentours de 20h30.

"C’est validé d’office, bac 2024 dans la poche, merci Seigneur !", pouvait-on lire sur les statuts WhatsApp de certains candidats heureux d'apprendre la bonne nouvelle pour ceux qui sont admis d'office.

Idem pour les admissibles qui ont dans le même temps emboîté le pas aux plus chanceux. "C’est déjà un pas de franchi, il suffira de bien finir le travail", lançait en guise d’encouragement un parent d’élève à son fils.

Par la suite, les rues de Libreville ont été prises d’assaut par les nouveaux bacheliers qui n’ont pas hésité à faire la fête jusqu’aux premières heures de la matinée. Dépassant au passage certaines limites autorisées.

Dans le détail, la délibération, puis la proclamation du baccalauréat général présente les statistiques suivantes : 24 784 inscrits, 344 absents, 24 440 présents, 8 521 admis d'office (soit 34,87 %), 11 059 admissibles (45,25 %).

Concernant la filière technologique et professionnelle, l’on dénombre 3 444 candidats inscrits, 83 absents, 3 361 présents, 1 508 admis (soit 44,87 %) et 1 286 admis sibles (soit 38,26 %). On compte 16,87 % d'ajournés.

Pour cette cuvée, le candidat ayant obtenu la meilleure moyenne se nomme Junior Katanga Kabeya, élève inscrit au Lycée privé d'Angondjé, Fondation Mbelé. Il est âgé de 18 ans. Il a obtenu une moyenne de 17,04/20 avec la mention "Très bien".

"Félicitations aux bacheliers, bonne chance aux admissibles et courage aux ajournés et à l’année prochaine", a déclaré la ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Le clercq, à l’issue de la procla mation.

Selon les attentes de la tutelle, le baccalauréat général, technologique et professionnel devrait avoisiner un taux estimé à plus 80% à la suite du second tour.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon