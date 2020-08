Baccalauréat : ça y est depuis hier !

Désireux de s'assurer de la présence effective des membres du jury dans les différents centres d'examen, le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mouguiama-Daouda, a visité plusieurs centres de Libreville.

Dans un contexte encore fortement marqué par la crise du nouveau coronavirus (Covid-19), et avec une première épreuve bouclée, les différents candidats en lice avaient des avis appréciables par rapport aux épreuves au sortir des salles d'examen. "La première s'est bien passée pour ma part. Je m'attendais à une épreuve plus difficile, vu qu'on a eu peu de temps de préparation et, au cours de l'année, on a fait moins de théorie et plus de pratique. Mais elle a été abordable. Pour la suite, je me sens moins stressé et beaucoup plus serein", souligne Émile, élève en Terminale B.