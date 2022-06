Baccalauréat 2022 : 29,04 % de taux d'admission au premier tour

Ce résultat est celui des candidats inscrits au baccalauréat général. L'enseignement technique et professionnel, quant à lui, enregistre un taux d'admission de 27,38 %. Des chiffres dans l'ensemble en baisse par rapport à ceux de l'édition précédente.

APRÈS la proclamation des résultats du Certificat d'études primaires (CEP) et du Brevet d'études du premier cycle (BEPC), c'était au tour, samedi 25 juin dernier, des 26 814 candidats (enseignements général et technique) au baccalauréat session 2 022 d'être fixés sur leur sort. Comme chaque année, l'émotion était à son comble. Bien que la délibération se soit faite par voie numérique, on pouvait apercevoir dans les rues de Libreville, les nouveaux bacheliers, reconnaissables par leurs uniformes scolaires. Que de scène de joie ! "C’est validé !","On a le bachot !", pouvait-on les entendre crier. Après neuf mois de dur labeur, certains peuvent désormais profiter d'un moment de répit avant d'entamer leurs études supérieures. Tandis que d'autres doivent se préparer à affronter le second tour. Ils étaient nombreux au départ dans la course vers ce sésame. D’après le décompte de la Direction générale des examens et concours (DGEC), sur les 23 032 candidats inscrits au baccalauréat (enseignement général), 22 793 ont participé aux épreuves écrites et orales, et 6 618 d'entre eux ont tiré leur épingle du jeu, en décrochant leur examen au premier tour. Soit un pourcentage de 29,04 %.

On dénombre, par ailleurs, 11 041 admissibles au terme de la correction des épreuves (soit un pourcentage de 48,44 % ), et 5 134 ajournés, soit un taux d'échec de 22,52 %. De son côté, le baccalauréat technique et professionnel affiche un taux de réussite de 27,38 % pour cette session. Des 3 729 candidats au bac technique et professionnel sur la ligne de départ, 1 021 ont été déclarés admis d'office (27,38 %). On enregistre un taux d'admissibilité de 40,49 %. Tandis que 32,13 % des candidats ont été ajournés. Selon les statistiques, les résultats de l'enseignement technique et général sont moins encourageants. On enregistre respectivement moins de 50 % de taux de réussite pour chacune des catégories au premier tour sur toute l'étendue du territoire national.

L'édition 2022 du baccalauréat, contrairement à la précédente, s'est déroulée dans la sérénité. Elle n'a pas connu de perturbations liées aux grèves et aux mesures restrictives relatives au Covid-19. Les scores réalisés cette année pourraient ainsi être en hausse par rapport à l'édition 2 021. Toutes les conditions étant réunies dans ce sens. On espère, par conséquent, que les résultats du second tour viendront relever la note générale.

Prissilia M. MOUITY

Libreville/Gabon