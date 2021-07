Baccalauréat 2021  : 23 165 élèves frappent aux portes du supérieur

Avec l'entrée en lice, hier, de ceux de l'Enseignement général (les plus nombreux), 23 165 candidats, toutes séries confondues, planchent depuis lundi dernier sur les épreuves écrites du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national. Ils devront affronter 13 épreuves au total au cours des prochains jours et espérer décrocher le sésame pour l'enseignement supérieur.

LA session 2021 du Baccalauréat a débuté lundi dernier pour les candidats de l'Enseignement technique. Hier, mardi 20 juillet, l'Enseignement général prenait le relais. C'est par les épreuves écrites d'Éducation physique et sportive (EPS) en matinée, et de Sciences économiques et sociales en après-midi que les 23 165 candidats retenus pour cette session exceptionnelle du baccalauréat ont démarré l'examen sur l'ensemble du territoire national.

Dans un contexte encore fortement marqué par le Covid-19, les épreuves de cet examen de fin de cycle secondaire, se déroulent, comme on pouvait s'y attendre dans le strict respect des mesures barrières. Les candidats sont repartis par 30 élèves par salle de classe.

Pour la sécurité des candidats, des infirmeries et un dispositif sécuritaire ont été mis en place à l'occasion. On pouvait d'ailleurs apercevoir dans les différents centres d'examen visités hier, les forces de l'ordre à l'entrée de chaque établissement scolaire.

À notre passage au lycée d'État Paul Indjendjet Gondjout (LPIG) de Libreville : centre abritant les séries D, tout était au beau fixe. Membres du jury et surveillants étaient présents à leurs postes.

" Ici, nous avons 1 214 candidats repartis dans 50 salles de composition. Et, une quinzaine de personnes affectées au Jury. Aucun incident majeur n'a été signalé à ce jour. Au niveau de l'infirmerie par contre, nous attendons la réaction de la hiérarchie pour quelques dotations en médicaments d'urgence ", a fait savoir Léon Paul Mvoumba Okori, président du centre du LPIG.

Ailleurs, dans le reste de centres visités : lycée national Léon Mba (LNLM), lycée d'application Nelson Mandela (LANM), le décor est presque le même. Et, les quelques candidats rencontrés à l'issue des épreuves écrites de sports avaient des avis appréciables quant au contenu des épreuves.

" Je m'attendais à une épreuve plus corsée. J'ai été agréablement surprise. C'était assez abordable. C'était des questions de cours sur le basket-ball, le lancé du disque et la course de vitesse ", s’est réjouie, Sybelle M., une candidate. Un avis que partage sa camarade Noeva N. " C'est vrai qu'au début de l'examen, on est stressé, mais une fois que l'on découvre l'épreuve tout s'apaise. Les notions vues en salles sont belles et bien celles qui ont été retenues à l'examen ".

Dans l'ensemble, l'examen de fin de cycle secondaire a démarré sur une note positive. Que ce soit pour l'Enseignement technique ou général. Et pour la suite, les candidats planchent ce mercredi 21 juillet sur les épreuves de philosophie et de français. Jeudi, les candidats mèneront leurs réflexions sur les épreuves de mathématiques et d'histoire-géographie…

Au menu des dernières journées de l'examen, les langues vivantes et les épreuves facultatives.

Selon le calendrier des examens, les résultats du premier tour ne seront connus que le 31 juillet 2021.



Prissilia M. MOUITY



