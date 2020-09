Baccalauréat 2020 : un premier tour mieux coté pour le centre de Sainte-Marie

Au lendemain de la délibération des résultats du premier tour du baccalauréat session 2 020 sur l'ensemble du territoire national, entre autres par voie numérique, les chiffres indiqués par la direction générale des examens et concours (DGEC) semblent confirmer un léger regain de bonne santé de notre système éducatif.

En effet, les résultats de cette session de l'année 2020, laquelle s'est déroulée dans des conditions sanitaires strictes à cause de la pandémie à Covid-19, ont été légèrement meilleurs que ceux de l'année précédente avec 0,86% de plus, soit 25,86% contre 25 %. Les chiffres publiés hier placent le centre de Sainte-Marie en tête du classement général, avec un ratio de 59,04 % ; suivi du centre Paul-Marie-Yembit de Ndendé avec 44,81 % ; et Roger-Gouteyron de Gamba avec 42,22 %.

Pour le baccalauréat technologique, le taux de réussite est moins reluisant que celui de l'année précédente, mais tout de même en légère hausse. Il s’est hissé à 14,16 % cette année contre 12,57 % en 2019. De même, le taux de candidats admissibles à cet examen est passé de 33,93 % l'an dernier à 39,28%.

La grande innovation aura cependant été les moyens utilisés pour proclamer cet examen. Loin des scènes de liesse et autres cris de joie dans les différents centres d'examen comme de tradition, les quelque 30 000 candidats au baccalauréat général et technique ont reçu leur verdict final via des canaux numériques mis à disposition par le ministère de l'Éducation nationale (www.xgestedu.com, Sésame, SMS Push et matriculebac.com).



Hans NDONG MEBALE



