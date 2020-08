Baccalauréat 2020 : que de craintes !

Ces différents modes de communication annoncés dans une note circulaire du ministre de l'Éducation nationale suscitent déjà des réactions diverses. Si certains y voient un moyen de limiter la dissémination du virus, d’autres estiment que ces plateformes pourraient porter préjudice aux candidats, du fait des inégalités en termes de couverture de réseau, de distribution du journal papier et d'accès au téléphone mobile.

Plutôt que d'avoir recours au service de messagerie court, d'aucuns suggèrent de publier ces résultats via la radio et la télévision, par exemple. Ces médias pourraient plus facilement faire large diffusion des résultats du bac, sans toutefois soumettre les élèves et parents aux exigences des nouvelles technologies.