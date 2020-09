Baccalauréat 2020 : les séries A2 et C, les cracks de cette session

Les résultats du bac sont désormais connus. Les 31 478 sont depuis jeudi dernier fixés sur leur sort. L'heure est désormais au bilan de cet examen inédit qui aura suscité grincements de dents, tant chez les candidats que chez les parents, compte tenu du contexte qui l'a marqué.

Si les statistiques affichées par la Direction générale des examens et concours (DGEC) lors du premier tour ont été à la faveur du centre du collège et lycée Sainte-Marie avec un taux de 59,04 %, le second tour s'est montré à l'avantage d'une cinquantaine de centres ayant obtenu 100 %, notamment dans l'hinterland.

Aussi, au regard des chiffres recueillis auprès de la Direction générale des examens et concours, les séries C et A2 sont les seules à avoir obtenu des taux de 100 %, premier et second tours compris. Il est à relever que pour cette session, sur 24 643 candidats au baccalauréat général sur la ligne de départ, il y a 17 069 cas d'admission sur les deux tours (soit 69,23 %) et 7 574 candidats ajournés (soit 30,72 %).