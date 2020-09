Baccalauréat 2020 : le second tour frôle la barre des 100 %

Des cris de joie, des pleurs, des embrassades, des accolades, le coronavirus aura été rangé aux oubliettes, le temps d'une journée, hier en fin de matinée, dans plusieurs centres d'examen. La raison : les retrouvailles entre les candidats pour célébrer, à l'unisson, la proclamation des résultats de l'examen du baccalauréat, en dépit du fait que celle-ci a été rendue par les canaux numériques mis à disposition par le ministère de l'Éducation nationale.

Si les statistiques du premier tour (25,86 %) se rapprochaient de celles de l'année précédente (25 %), les résultats du second, qui ont été proclamés hier sur l'ensemble du territoire national par la Direction générale des examens et concours (DGEC), pointent le taux de réussite à 98,50 %. Lequel vient ainsi redorer le blason d’une année scolaire hautement secouée. Une année inédite, marquée surtout par la crise du nouveau coronavirus, qui sévit au Gabon depuis le 12 mars dernier, et par l'annulation du Certificat d'études primaires (CEP) et du Brevet d'études du premier cycle (BEPC).