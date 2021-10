Awards : Ng Bling et Shan'L, porte-étendards de la musique gabonaise

LES artistes gabonais ont le vent en poupe cette année. Le coronavirus et ses variants n'ont point entamé leur immense talent. À preuve, deux de nos chanteurs représentent le drapeau tricolore sur le continent dans leurs domaines respectifs.

Le premier cité, Ng Bling souhaite transcender sa musique en Afrique. Il a récemment été nominé aux Awards du Galsen Hip-Hop 2 021 dans la catégorie meilleure album africain de l’année avec sa dernière signature "Transcendant", vieille de seulement trois mois. Il est logé dans la même catégorie que Samba Peuzzi du Sénégal, Wakadinali du Kenya, Menace Da General de Sierra Leone, Dinding Mansa de Gambie, J Haine de Côte d’Ivoire et Jay Killah du Bénin. Lors de la présentation de cette nouvelle galette musicale, il disait avoir grandi, évolué, et atteint la maturité. Cette nomination n'est-elle pas la preuve de son ascension ?

Il en est de même pour Shan'L la Kinda, qui au moment où elle célèbre ses 2 millions d'abonnés sur Facebook, est nominée aux Afrima 2 021. Va-t-elle encore remporter le sacre de la meilleure artiste de la sous-région comme l'année dernière ? Ce challenge est possible si les férus de musique locale votent aussi bien pour elle que pour NG Bling. La Kinda avec “Où est le mariage” en feat avec Fally Ipupa, l'aigle de la rumba congolaise, est sélectionnée dans la catégorie meilleure collaboration africaine, dans la même loge que Gyaki, Wizkid, Ladipoe… Elle se retrouve également dans la classe du meilleur artiste africain d'Afrique centrale avec Charlotte Dipanda, l'Angolais Anna Joyce, Blanche Bailly, Edmazia Mayembe, Eyango, T/neeya…

Aimer la musique gabonaise c'est soutenir ses soldats sur la scène continentale. Ils n'attendent que vos clics pour remporter ces trophées.

Tous à vos claviers !

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon