Aviation : Le transport aérien au pain sec !

Le Conseil des ministres du 16 mars dernier a décidé d’autoriser uniquement un seul vol international par semaine et par compagnie aérienne exerçant ou desservant le territoire gabonais. A l’exception des vols de transport de marchandises.

L’Agence nationale de l'aviation civile (Anac), l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne (Asecna) et l'Office national de sûreté et de facilitation des aéroports du Gabon ont été chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de cet arrêté. Pour les professionnels du transport aérien, cette décision aura inévitablement de lourdes conséquences financières pour les compagnies aériennes. Notamment Air France dont Libreville figure parmi les 5 destinations les plus rentables du continent.