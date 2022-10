AVC : l'explosion des cas est prévu pour 2030

En raison de leur fréquence, de leur gravité et de leur coût, les AVC constituent un problème majeur de santé publique actuel et même pour les générations futures. Chaque année, 15 millions de personnes dans le monde sont victimes d’un AVC. Parmi ceux-ci, 5 millions meurent et 5 autres millions restent handicapés de façon permanente, ce qui fait de cette affection un fardeau pour la famille et la communauté. Aux Etats Unis à l’horizon 2030, la prévalence des AVC devrait augmenter d'environ 25%.

Cela signifie que comparativement à 2010, il y aura 4 millions d'Américains supplémentaires victimes d'un AVC. On devrait s’attendre à la même projection pour le continent africain. En effet, l’AVC est en augmentation dans les pays africains du fait de la transition épidémiologique, du vieillissement de la population et de l’occidentalisation du mode de vie. Les AVC représentent la première cause de handicap acquis, la deuxième cause de démence et la troisième cause de mortalité après les cancers et les maladies cardiovasculaires.

Le Gabon n’est pas épargné par la fréquence et la gravité de cette affection. Elle constitue l’un des motifs fréquents d’hospitalisation en neurologie, sa prévalence était estimée à près de 43% en 2007 dans une étude menée dans le service de neurologie. Cette prévalence serait en augmentation ces dernières années à en juger par le constat fait sur les admissions aux urgences, en neurologie et en réanimation.

S.A.M. (Source : UNV)

Libreville/Gabon