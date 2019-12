Autour de Noël : Se concentrer sur l'essentiel

Noël est la plus grande fête célébrée dans le monde chaque année. Les autres fêtes ne durent qu'un seul jour, mais Noël est une fête qui s'étend sur un mois, sur les douze que compte l'année.

Pendant la période de Noël, des milliards de personnes décorent leurs maisons, envoient des cartes de vœux, achètent des cadeaux, se rendent à des soirées ou repas de Noël, vont à l'église, chantent des chansons de Noël, regardent les programmes "spécial Noël" à la télévision, et font de longs voyages pour être avec leurs familles. Les images et les sonorités célébrant la Nativité sont présentes partout. Il y a des magasins et parfois même des métiers exclusivement dédiés à la préparation et à la célébration de cette fête. Quand Noël approche, nous ne pouvons pas manquer un tel rendez-vous. Noël est partout.

Si l'on y réfléchit un peu, il est quand même fou de se dire que la simple naissance d'un enfant, dans une famille modeste, il y a deux mille ans, au Proche-Orient, a causé autant de bouleversements. Aujourd’hui, sa naissance va même jusqu'à provoquer la cohue dans les grandes métropoles comme New York, Tokyo, et Rio de Janeiro !

Nous ne l'avons peut-être encore jamais réalisé, mais chaque fois que nous vérifions notre calendrier ou faisons référence à une date, nous utilisons Jésus-Christ comme repère. À cause de Jésus, l'Histoire est divisée en av. JC (avant Jésus-Christ) et ap. J-C (après Jésus-Christ). Tous les autres événements de l'histoire et de notre calendrier aujourd'hui sont datés en fonction du nombre de jours et d'années qui se sont écoulés depuis sa venue sur Terre.



E. NDONG-ASSEKO



