Autonomisation des femmes en Afrique centrale et de l'Ouest : Quels défis ?

La première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, préside la cérémonie d'ouverture de cette grande rencontre de deux jours, ce matin à 10 heures à l'hôtel Radisson Blu de Libreville.

"Les femmes, l’entreprise et le droit 2020 : défis et opportunités pour l’autonomisation économique en Afrique centrale et de l’ouest". C'est sous ce thème que se tient aujourd'hui et demain, à l'hôtel Radisson Blu, une conférence régionale organisée par la Banque mondiale. La première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, préside ce matin la cérémonie d'ouverture de cette grande rencontre à Libreville.

Pendant deux jours, des questions telles que les stratégies visant à promouvoir l'égalité homme-femme, la réduction de la violence, la prévention des mariages précoces, l'amélioration de l'accès à l'emploi, à la terre et à la propriété, au crédit, ainsi que le soutien à l'entrepreneuriat féminin, seront débattues dans le cadre de six panels, avec la participation, au niveau ministériel, de 14 pays. L'objectif étant de réfléchir à l’importance et l’impact des lois discriminatoires entravant la contribution des femmes à l'économie, et de faciliter le partage d’expériences en matière de réformes juridiques.

Dans le cadre de ses activités, la première dame du Gabon a posé plusieurs actions en s'engageant personnellement dans la promotion des droits de la femme au Gabon. À travers la Fondation qui porte son nom, Sylvia Bongo Ondimba soutient des initiatives qui contribuent à rendre la société gabonaise plus solidaire et égalitaire.



Frédéric Serge LONG



