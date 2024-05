Autisme : pour un meilleur accompagnement des enfants en Afrique

Le 27 mai 2024 s'est ouvert à Libreville la 2e édition du Salon de l'autisme Afrique. Dix-sept pays d'Afrique et d'Europe prennent part à cette grande rencontre initiée par le ministère des Affaires sociales, en partenariat avec des associations qui œuvrent pour cette cause.

Nathalie Nadine Awanang-Anato, ministre des Affaires sociales procédait ainsi, au Centre d’accueil Ndossi et Akomgha et au Centre hospitalier universitaire Mère et Enfant Fondation Jeanne-Ebori (CHUMEFJE) au lancement des activités y relatives.

Le salon de l'autisme Afrique, qui se tient au Gabon, a pour but de trouver des mécanismes qui peuvent permettre aux gouvernants d'accompagner ces enfants vulnérables, d'informer sur cette pathologie méconnue pour un grand nombre et de former les parents d'enfants autistes.

"Le but des formations est d'apprendre aux parents comment aider l'enfant à s'exprimer et à vivre au quotidien comme" un enfant normal.

"Nous avons également des formations axées sur la prise en charge des enfants autistes, comment établir un dia gnostic…", a indiqué Romuald Nang Otogo, président du Salon de l'autisme Afrique.

Plusieurs problématiques seront également abordées durant cette semaine consacrée à l'autisme. À savoir l'inclusion scolaire des autistes qui demeure une préoccupation pour les associations qui œuvrent pour les enfants autistes.

Ils sollicitent de l'État, l'intégration des enfants atteints de ce handicap dans les établissements publics. Les structures privées n'étant pas accessibles aux parents économiquement faibles.

Prissilia. M.MOUITY

Libreville/Gabon