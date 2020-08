Assurance maladie : Axa et Transmed pour une santé à domicile

"Nous voulons changer l'assurance, accompagner nos clients, nos assurés. Aujourd'hui, les attentes de nos clients ont évolué. C'est dans ce cadre que le groupe Axa Gabon a décidé d'innover en signant ce partenariat avec Transmed afin de proposer un service de médecine à domicile, une valeur ajoutée à notre système d'assurance. À travers ce partenariat, nos assurés bénéficieront d'un service de santé de qualité", a indiqué le directeur général d'Axa Gabon, Théophile Jocelyn Mboro Assogho.

"La politique de Transmed est de rendre son produit plus accessible pour les utilisateurs. À travers notre vision de nous adapter aux standards nationaux et internationaux, Axa représente un partenariat idéal pour ce qui est de la qualité, de la simplicité et de l'accessibilité du projet Transmed", a expliqué le responsable en communication de Transmed, Enzo Willy Mbira Nze.