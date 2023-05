Association "L' Appel des Mille et Une" : exalter le leadership féminin

ENCOURAGER les femmes à cultiver la confiance en elles, à accéder à l'éducation et à l'apprentissage, à prendre leur vie et avenir en charge, à développer la créativité et leur potentiel… Autant d'objectifs que visait la tournée de l'association L'appel des Mille et Une dans le Grand Libreville depuis le 1er avril dernier. Il s'agissait donc pour le Dr Nicole Assélé, présidente de ladite structure associative, de reprendre les activités d'envergure, après le stop imposé par le Covid-19. Il faut booster le leadership féminin appelé plus que jamais à s'exprimer, et surtout dire aux femmes qu'elles ont le droit de donner libre cours à leurs talents, de prendre des risques, de se tromper et de se relever aussi. Mieux, de s'autogérer. "N'attendez pas que les autres vous tendent la main ou vous offrent des opportunités. Prenez les choses en main et créez votre propre destinée !'', a lancé Nicole Assélé.

En cette période électorale, l'oratrice n'a pas omis de marteler que les femmes ont le droit de s'engager dans toutes les sphères de la société, de se mobiliser pour défendre leurs droits, et de participer à la vie démocratique de leur pays. ''Pour que votre voix compte, il faut pouvoir voter. Et pour voter, il faut être inscrite sur les listes électorales'', a-t-elle insisté. Cette tournée dans le Grand Libreville s'est achevée samedi dernier, et se poursuivra à l'intérieur du pays dans les prochains jours.

