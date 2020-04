ANGTI : Les licenciés réclament la 2e tranche de leurs indemnités

En effet, "le 14 octobre 2019, après une mise en congés techniques,105 agents en service à l'ANGTI étaient notifiés d'une cessation de leurs activités pour motifs d'ordre économique”, explique le porte-parole, Rodrigue Brillant Asseko. À l'issue de plusieurs rencontres entres les différentes parties, "un procès-verbal de conciliation énonçait comme mesure d'accompagnement, le paiement des droits légaux et d'une indemnité transactionnelle".

D'après le porte-parole, "ledit PV prévoyait, en outre, un échéancier sur deux mois au cas où un paiement unique ne pouvait être effectué. Soit le 30 octobre 2019 pour la première tranche, et le 30 novembre de la même année au plus tard pour la seconde". À ce jour, les agents licenciés disent n'avoir pas perçu leur argent. Ce, en dépit des multiples relances, d'autant plus que ce paiement serait en attente de signature à la direction générale du Budget et des Finances publiques.