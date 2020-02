Anémie sévère : 3e cause de mortalité au service d'urgence pédiatrique du CHUL

Le service d'urgence pédiatrique du Centre hospitalier universitaire de Libreville (Chul), spécialisé dans la prise en charge des enfants, est généralement bondé de monde. À tout moment de la journée, comme du soir, de nombreux parents y conduisent leurs bouts chou malades. Les scènes sont parfois insupportables à vivre dans ces milieux. Un enfant malade suscite forcément de fortes émotions.

Les patients accueillis aux urgences pédiatriques du Chul ont généralement les mêmes motifs de consultation : diarrhées aiguës, paludisme, fortes fièvres, maladies respiratoires, etc. On y rencontre également des cas d'anémie sévère. Cette maladie caractérisée par un appauvrissement du sang en globules rouges ou en hémoglobine est très fréquente dans ce département spécialisé dans les soins médicaux des enfants. C'est d'ailleurs la troisième cause de décès, après les maladies infectieuses et les diarrhées.

" Les causes de l'anémie sont variées. Elles peuvent être dues à la drépanocytose, par exemple. Celle que nous rencontrons dans nos services est liée aux infections (paludisme, infection pulmonaire, infections virales) et tue au moins trois enfants par semaine", explique le docteur Rodrigue Ndoutoume, pédiatre urgentiste au Chul.

Selon lui, les décès liés à l'anémie sévère sont nombreux. " Il est souvent trop tard lorsque les parents s'aperçoivent que l'enfant est pâle, et qu'il a besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. Le temps de le prendre en charge est souvent très court . L'enfant décède aussitôt, sans même qu'on l'ait ausculté ", poursuit le médecin.



