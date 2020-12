ANBG : les bourses seront intégralement payées

De celle-ci, il ressort que les points de frictions ont été aplanis. Lesquelles frictions étaient axés sur le paiement intégral des bourses d'études au titre de cette année académique 2019-2020 dont les soubresauts du calendrier conduisent à une incertitude quant à sa fin, les rappels de reliquats des années académiques écoulées 2017-2018 et 2018-2019.

Et d'expliquer, d'entrée, que les tensions qui surgissent ne doivent pas induire dans l'esprit des personnes qu'il y a "un camp dressé contre un autre". Et qu'il y a surtout "des incompréhensions et des malentendus". D'où la nécessité d'intensifier la communication entre les différentes parties. Ce qui permettra à tout le monde d'accéder à un bon niveau d'information.