ANBG : La nouvelle directrice générale dans ses fonctions

C'était au cours d'une cérémonie de passation de charges entre elle et son prédécesseur, Joël Lehman Sandougout, présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du transfert des technologies, Jean De Dieu Moukagni Iwangou. En présence du secrétaire général-adjoint de la présidence de la République, Serge Ename Nsolet.

Cérémonie sobre, symbolique et républicaine, a relevé le ministre de tutelle qui s'est réjoui de ce qu'une concertation franche a eu lieu entre le sortant et l'entrant. Non sans insister sur la notion de continuité de service, au regard de la dynamique insufflée par le directeur général sortant, à travers plusieurs chantiers, qui donnent aujourd'hui un rayonnement à cette administration, et reconnue par la directrice générale entrant.