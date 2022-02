Amour : et si la Saint-Valentin se célébrait en comédie musicale ?

Et si la Saint-Valentin se célébrait en comédie musicale ? Imaginez Shan'l, Alda, Laurianne Ekondo ou encore Sly'a, Queen Koumb, Creol la Diva et bien d'autres artistes du terroir dans la peau d'acteurs interprétant des chansons autour des notes sensuelles d'un piano. Imaginez-les dans des scénarios divers dans un décor féerique rouge noir signé Event By Leaty's. Déposez ensuite tout ce beau monde à l'hôtel Nomad et vous voilà en plein dans ''L'amour autour d'un piano'', un spectacle inédit de célébration de l'amour.

Le concept, porté par Ossprod, Event By Leaty's et l'hôtel Nomad, entend se servir, le 12 février prochain, du piano, instrument de célébration par excellence de l'amour, pour faire voyager les convives pendant un moment unique et marquant pour les esprits. Mais au-delà du festif, une cause noble motive les initiateurs du concept : donner à des artistes privés de scène depuis le début de la pandémie de Covid-19, un cadre d'expression de leur talent.

Alors si le 12 février vous êtes en panne d'idées, si vous ne savez quoi faire de votre soirée, que vous avez votre test PCR négatif ou un carnet de vaccination, rendez-vous au Nomad, au nord de Libreville pour célébrer, avant l'heure, la Saint-Valentin tout en musique. C'est votre moitié qui vous remerciera de lui avoir offert cette ballade musicalement amoureuse haute en couleurs et en sensations.

Line. R ALOMO

Libreville/Gabon